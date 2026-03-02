الإثنين   
    تظاهرة في البحرين استنكارا لاغتيال الامام السيد علي الخامنئي حيث ردد المشاركون هتافات التنديد بالإدارة الاميركية والوفاء لنهج الإمام الشهيد

      العدوان الامريكي الاسرائيلي ينفذ عدد من الغارات على العاصمة الايرانية طهران

      تظاهرة في البحرين استنكارا لاغتيال الامام السيد علي الخامنئي

      مراسل المنار: اصوات انفجارات في العاصمة طهران

