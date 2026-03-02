الإثنين   
   02 03 2026   
   12 رمضان 1447   
   بيروت 02:29
    عاجل

    وسائل اعلام بريطانية: سماع دوي انفجارات قرب قاعدة عسكرية بريطانية في قبرص

      العدوان الامريكي الاسرائيلي ينفذ عدد من الغارات على العاصمة الايرانية طهران

      تظاهرة في البحرين استنكارا لاغتيال الامام السيد علي الخامنئي

      مراسل المنار: اصوات انفجارات في العاصمة طهران

