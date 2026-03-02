الإثنين   
   02 03 2026   
   12 رمضان 1447   
   بيروت 00:56
    عاجل

    المتحدث باسم الحرس الثوري الايراني: استهدفنا حاملة الطائرات الامريكية “ابراهام لينكولن” بـ4 صواريخ كروز

      رابطة التعليم المهني تدعو إلى إقفال جميع المعاهد والمدارس الفنية الرسمية يوم الإثنين ٢ آذار ٢.٢٦ حداداً واستنكاراً

      دوي صفارات الانذار في شلومي ويعرا وحانيتا بالاراضي المحتلة

      المتحدث باسم الحرس الثوري الايراني: الموجة 9 من الوعد الصادق 4 استهدفت مواقع بالاراضي المحتلة والقواعد الامريكية في المنطقة

