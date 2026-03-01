الحرس الثوري: تم استهداف حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن” بأربعة صواريخ كروز وبعد الهجوم غادرت الحاملة موقع مهمتها متجهة نحو جنوب شرق المحيط الهندي