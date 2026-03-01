المؤتمر العربي العام يعزي باستشهاد الامام السيد علي الخامنئي: ارتبط اسم الشهيد القائد بانتصارات الأمة الكبرى وإرثه الطاهر ودمه الزكي سيثمر للأمة والإنسانية عزائم لا تلين وقوة لا تنكسر