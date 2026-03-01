الأحد   
   01 03 2026   
   11 رمضان 1447   
   بيروت 21:49
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    اطلاق صواريخ من ايران تجاه جنوب فلسطين المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      حرس الثورة الإسلامية: دمرنا رادار منظومة “ثاد” في إمارة الرويس الإماراتية بصاروخ موجه بدقة

      حرس الثورة الإسلامية: دمرنا رادار منظومة “ثاد” في إمارة الرويس الإماراتية بصاروخ موجه بدقة

      إعلام العدو: انهيار جزئي لمبنى في تل أبيب جراء صاروخ إيراني

      إعلام العدو: انهيار جزئي لمبنى في تل أبيب جراء صاروخ إيراني

      إعلام العدو عن الصحة الصهيونية: إجلاء 677 مستوطنا إلى المستشفيات منذ بداية الحرب على إيران منهم 166 لا يزالون يتلقون العلاج

      إعلام العدو عن الصحة الصهيونية: إجلاء 677 مستوطنا إلى المستشفيات منذ بداية الحرب على إيران منهم 166 لا يزالون يتلقون العلاج