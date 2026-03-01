الأحد   
    الرئيسان عون وماكرون: تأجيل “المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي” في لبنان الذي كان مقررا انعقاده في باريس في الخامس من آذار إلى شهر نيسان المقبل

      فتح الانتفاضة: الامام الخامنئي حمل قضية القدس في كل مواقفه كما حملها في استراتيجيته ورؤيته ومضى شهيدا عظيما مخلصا ومجاهدا حتى الشهادة

      جبهة التحرير الفلسطينية: نقف الى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها المدافع عن الحق من اجل نصرة المظلومين واحقاق الحق

      مراسل المنار: استهداف قسم من مباني هيئة الاذاعة والتلفزيون الايرانية

