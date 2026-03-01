حزب الله يدعو إلى المشاركة في التجمع الجماهيري وفاء للإمام الخامنئي ونصرة للجمهورية الإسلامية اليوم الساعة 4 بعد الظهر في باحة عاشوراء بالضاحية الجنوبية لبيروت