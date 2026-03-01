الأحد
01 03 2026
11 رمضان 1447
بيروت 15:38
الأحد
11 رمضان 1447
الإمساك
04:45
صلاة الصبح
04:54
الشروق
06:07
الظهر
11:50
العصر
15:06
المغرب
17:52
العشاء
18:43
منتصف الليل
23:05
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
عاجل
حزب الله يدعو إلى المشاركة في التجمع الجماهيري وفاء للإمام الخامنئي ونصرة للجمهورية الإسلامية اليوم الساعة 4 بعد الظهر في باحة عاشوراء بالضاحية الجنوبية لبيروت
01-03-2026 15:19 مساءً
ملف العمل البلدي في حزب الله ينعى السيد علي الخامنئي ويؤكد الثبات على خط الولاية والمقاومة
15:37
“لقاء الأحزاب” نعى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي: شهادته ستوقد روح الثورة والجهاد من جديد في الأمة حتى طرد المستكبرين والطغاة من منطقتنا وإزالة الغدة السرطانية من فلسطين
15:36
رئيس بلدية بيت شيمش: انقطاع الاتصال مع 20 شخصا تحت الأنقاض في بيت شيمش
15:27