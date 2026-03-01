الأحد   
    المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء: لقد أقدموا على هذا العمل الجبان بعدما عجزوا عن الوقوف بوجه عظمة إيران تحت لواء قائدنا ومقتدانا

      “لقاء الأحزاب” نعى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي: شهادته ستوقد روح الثورة والجهاد من جديد في الأمة حتى طرد المستكبرين والطغاة من منطقتنا وإزالة الغدة السرطانية من فلسطين

      رئيس بلدية بيت شيمش: انقطاع الاتصال مع 20 شخصا تحت الأنقاض في بيت شيمش

      اعلام العدو: انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض الملجأ المستهدف في بيت شيمش

