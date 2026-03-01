الأحد   
    وزير خارجية ايران الاسبق محمد جواد ظريف بعد اغتيال السيد الخامنئي: تحية الله عليه الذي، بالرغم من كل التهديدات، وصل إلى أمنيته القديمة في مكتبه وليس في الملجأ

      الرئيس نبيه بري ينعى الإمام السيد علي الخامنئي إماماً ومرجعا ومرشداً وقائداً مجاهداً

      الرئيس نبيه بري: نتقدم من الشعب الايراني واسرة الراحل وابنائه ومقلديه ومن مراجعنا العظام بأحر التعازي والتبريك

      الرئيس بري: ننعيه شهيدا عظيما ولا أسمى ، تكبر به الأمة فيشتد ساعدها ، فأشرف الموت قتل الشهادة

