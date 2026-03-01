الأحد
01 03 2026
11 رمضان 1447
بيروت 10:58
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
الأحد
11 رمضان 1447
الإمساك
04:45
صلاة الصبح
04:54
الشروق
06:07
الظهر
11:50
العصر
15:06
المغرب
17:52
العشاء
18:43
منتصف الليل
23:05
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
عربي واقليمي
دولي
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
عاجل
السيد علي الحسيني السيستاني إن الموقع الرفيع لسماحته ودوره الفريد في قيادة نظام الجمهورية الاسلامية الإيرانية خلال سنوات طوال واضح للجميع.
01-03-2026 10:43 صباحًا
مواضيع ذات صلة
الرئاسة العراقية تعزي باستشهاد الامام السيد علي الخامنئي: نؤكد تضامن العراق مع الشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل
10:55
الرئاسة العراقية: نؤكد تضامن العراق مع الشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل ونجدد موقف العراق الثابت الداعي إلى وقف الحرب على إيران
10:53
الرئاسة العراقية: لقد كان الفقيد شخصية محورية بتاريخ إيران وارتبط اسمه بمحطات مفصلية في مسار الدولة الإيرانية المعاصرة
10:53