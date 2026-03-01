الأحد   
   01 03 2026   
   11 رمضان 1447   
   بيروت 09:24
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب ينعى للأمة الإسلامية المرجع الديني الكبير وقائد الأمة العظيم الإمام السيد علي الخامنئي

      مواضيع ذات صلة

      الجبهة الداخلية الصهيونية: صفارات الانذار دوت في تل أبيب وشمال وجنوب إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران

      الجبهة الداخلية الصهيونية: صفارات الانذار دوت في تل أبيب وشمال وجنوب إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران

      الشيخ الخطيب: هذه الشهادة ستقوي من لحمة وعزيمة الشعب الإيراني وإصراره على متابعة المسيرة والخروج من هذا الامتحان بالنصر المؤزر

      الشيخ الخطيب: هذه الشهادة ستقوي من لحمة وعزيمة الشعب الإيراني وإصراره على متابعة المسيرة والخروج من هذا الامتحان بالنصر المؤزر

      الشيخ الخطيب: على رأس هذه الأهداف تحقيق آمال شعبه ببناء دولة مقتدرة شعارها الوحدة الاسلامية ونصرة الشعوب المستضعفة

      الشيخ الخطيب: على رأس هذه الأهداف تحقيق آمال شعبه ببناء دولة مقتدرة شعارها الوحدة الاسلامية ونصرة الشعوب المستضعفة