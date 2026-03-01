الأحد   
   01 03 2026   
   11 رمضان 1447   
   بيروت 09:24
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    الايرانيون يملأون الساحات تنديدا باغتيال الامام الخامنئي ومنادين بالثأر

      هزّ خبر إعلان استشهاد الإمام الخامنئي المشهد العام في ايران، حيث عمّت موجة من الحزن والصدمة المدينتين الرئيسيتين طهران ومشهد، وباقي المدن الايرانية. وافاد مراسلنا ان سيلا بشريا من أبناء الشعب الإيراني في مدينة اصفهان خرج إلى الشوارع والساحات في عزاء عفوي بعد إعلان استشهاد قائد الأمة الإمام السيد علي الخامنئي.
      وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، تدفق المواطنون الإيرانيون إلى شوارع العاصمة طهران، و رفعوا الاعلام الايرانية، وصور الامام الشهيد، و رددوا هتافات منددة بالجريمة، و طالبوا القوات المسلّحة بالانتقام من الأعداء.
      وبالتوازي، عمّت أجواء من الحزن مدينة مشهد المقدسة، و حرم الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. وأظهرت لقطات من داخل الحرم وساحاته الخارجية حشوداً من المواطنين، وقد عبّروا عن الحزن العميق لفقدان القائد الذي قاد دفة البلاد لعقود.

      مواضيع ذات صلة

      الجبهة الداخلية الصهيونية: صفارات الانذار دوت في تل أبيب وشمال وجنوب إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران

      الجبهة الداخلية الصهيونية: صفارات الانذار دوت في تل أبيب وشمال وجنوب إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران

      الشيخ الخطيب: هذه الشهادة ستقوي من لحمة وعزيمة الشعب الإيراني وإصراره على متابعة المسيرة والخروج من هذا الامتحان بالنصر المؤزر

      الشيخ الخطيب: هذه الشهادة ستقوي من لحمة وعزيمة الشعب الإيراني وإصراره على متابعة المسيرة والخروج من هذا الامتحان بالنصر المؤزر

      الشيخ الخطيب: على رأس هذه الأهداف تحقيق آمال شعبه ببناء دولة مقتدرة شعارها الوحدة الاسلامية ونصرة الشعوب المستضعفة

      الشيخ الخطيب: على رأس هذه الأهداف تحقيق آمال شعبه ببناء دولة مقتدرة شعارها الوحدة الاسلامية ونصرة الشعوب المستضعفة