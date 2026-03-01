مراسلنا: الاعلان عن استشهاد اللواء عبد الرحيم موسوي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية واللواء محمد باك بور القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في العدوان الاميركي الصهيوني