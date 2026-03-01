الأحد   
   01 03 2026   
   11 رمضان 1447   
   بيروت 06:18
    المكتب السياسي لأنصار الله: السيد الخامنئي كان عنوان العطاء في مقارعة محور الشر والاستكبار والطغيان وعلى رأسه أميركا

      رئيس السلطة القضائية الإيرانية: استشهاد السيد علي الخامئي خسارة عظيمة ومصيبة مؤلمة لكن الطريق مستمر ونحن الآن في وسط المعركة

      المكتب السياسي لأنصار الله: السيرة الجهادية لشهيد الأمة والإنسانية السيد الخامنئي ستبقى منارة الأمل لأحرار الأمة والإنسانية

      المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا بسرب من المسيرات القواعد الأمريكية في اربيل دعماً للجمهورية الإسلامية بوجه العدوان

