    حشود غفيرة من أبناء الشعب الإيراني تملأ شوارع طهران والمدن الإيرانية حدادا على استشهاد الإمام الخامنئي (قدس سره)

      رئيس السلطة القضائية الإيرانية: استشهاد السيد علي الخامئي خسارة عظيمة ومصيبة مؤلمة لكن الطريق مستمر ونحن الآن في وسط المعركة

      المكتب السياسي لأنصار الله: السيرة الجهادية لشهيد الأمة والإنسانية السيد الخامنئي ستبقى منارة الأمل لأحرار الأمة والإنسانية

      المكتب السياسي لأنصار الله: السيد الخامنئي كان عنوان العطاء في مقارعة محور الشر والاستكبار والطغيان وعلى رأسه أميركا

