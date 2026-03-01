الأحد   
   01 03 2026   
   11 رمضان 1447   
   بيروت 04:44
    الحرس الثوري: إن استشهاده على أيدي أشقى الإرهابيين دليل على حقانية هذا القائد العظيم وقَبول خدماته المخلصة

      مواضيع ذات صلة

      الحكومة الإيرانية: سنجعل من أمر ونفذ هذه الجريمة الكبرى يندم وإيران ستجتاز هذا المنعطف الصعب بشموخ

      الرئاسة الإيرانية: سنرد بكل قوة وصلابة على منفذي جريمة اغتيال الإمام الخامنئي ومن يقف وراءهم

      الحرس الثوري الإيراني: سنطلق أعنف عملياتنا الهجومية ضد الكيان الصهيوني وقواعد الإرهابيين الأمريكيين

