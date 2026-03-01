الأحد   
   01 03 2026   
   11 رمضان 1447   
   بيروت 03:12
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    البحرين: الصواريخ الإيرانية تستهدف بشكل مباشر القسم الأمريكي في مطار المنامة

      مواضيع ذات صلة

      مندوب روسيا في مجلس الأمن: أمريكا وإسرائيل خانتا الدبلوماسية وهاجمتا إيران مجددا خلال المفاوضات

      مندوب روسيا في مجلس الأمن: أمريكا وإسرائيل خانتا الدبلوماسية وهاجمتا إيران مجددا خلال المفاوضات

      السيناتور الديمقراطي جون أوسوف: قبل 8 أشهر كذب ترامب عندما ادعى أن الغارات الجوية قضت على البرنامج النووي الإيراني

      السيناتور الديمقراطي جون أوسوف: قبل 8 أشهر كذب ترامب عندما ادعى أن الغارات الجوية قضت على البرنامج النووي الإيراني

      وسائل إعلام إيرانية: دوي انفجارات في العاصمة طهران

      وسائل إعلام إيرانية: دوي انفجارات في العاصمة طهران