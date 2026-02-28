السبت   
   28 02 2026   
   10 رمضان 1447   
   بيروت 22:33
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: جنودنا البواسل والأمة الإيرانية يلقنون المعتدين درساً لا يُنسى

      مواضيع ذات صلة

      المتحدثة باسم الخارجية الروسية: المفاوضات مع إيران لم تكن سوى غطاء لشن هجمات ضدها والغرب يتعمد تشويه الحقائق حول هجومه

      المتحدثة باسم الخارجية الروسية: المفاوضات مع إيران لم تكن سوى غطاء لشن هجمات ضدها والغرب يتعمد تشويه الحقائق حول هجومه

      المقاومة الإسلامية في العراق – سرايا أولياء الدم تعلن استهداف قيادة عمليات العزم الصلب في أربيل بـ3 طائرات مسيرة

      المقاومة الإسلامية في العراق – سرايا أولياء الدم تعلن استهداف قيادة عمليات العزم الصلب في أربيل بـ3 طائرات مسيرة

      الخير: من يستنكرون الضربات الايرانية للقواعد الأميركية كان عليهم التساؤل عن سبب وجود هذه القواعد على أراض عربية ذات سيادة

      الخير: من يستنكرون الضربات الايرانية للقواعد الأميركية كان عليهم التساؤل عن سبب وجود هذه القواعد على أراض عربية ذات سيادة