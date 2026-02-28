السبت   
   28 02 2026   
   10 رمضان 1447   
   بيروت 21:00
    عاجل

    إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في مسكاف عام ومرغليوت خشية تسلل طائرات مسيرة

      إيران تطلق عملية “الوعد الصادق 4” رداً على العدوان الأميركي الصهيوني

      ايران تمطر الكيان بالصواريخ.. ماذا في آخر التطورات؟

      مراسل المنار: طائرات حربية صهيونية تحلق على علو منخفض في اجواء جنوب لبنان مع دوي صفارات الانذار في مناطق شمال فلسطين المحتلة خشية تسلل مسيرات

