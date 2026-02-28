السبت   
   28 02 2026   
   10 رمضان 1447   
   بيروت 20:59
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    محافظ طهران يعلن إغلاق المدارس والجامعات في المحافظة حتى إشعار آخر

      مواضيع ذات صلة

      إيران تطلق عملية “الوعد الصادق 4” رداً على العدوان الأميركي الصهيوني

      إيران تطلق عملية “الوعد الصادق 4” رداً على العدوان الأميركي الصهيوني

      ايران تمطر الكيان بالصواريخ.. ماذا في آخر التطورات؟

      ايران تمطر الكيان بالصواريخ.. ماذا في آخر التطورات؟

      مراسل المنار: طائرات حربية صهيونية تحلق على علو منخفض في اجواء جنوب لبنان مع دوي صفارات الانذار في مناطق شمال فلسطين المحتلة خشية تسلل مسيرات

      مراسل المنار: طائرات حربية صهيونية تحلق على علو منخفض في اجواء جنوب لبنان مع دوي صفارات الانذار في مناطق شمال فلسطين المحتلة خشية تسلل مسيرات