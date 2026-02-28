السبت   
   28 02 2026   
   10 رمضان 1447   
   بيروت 19:26
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في ايران: إغلاق أجواء البلاد حتى إشعار آخر

      مواضيع ذات صلة

      مسؤول إيراني: استهداف مدرسة للبنات وقتل مدنيين في ميناب بمحافظة هرمزغان كان عملاً متعمداً

      مسؤول إيراني: استهداف مدرسة للبنات وقتل مدنيين في ميناب بمحافظة هرمزغان كان عملاً متعمداً

      كلمة لقائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي حول تطورات العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران عند الـ 19:30 بتوقيت بيروت

      كلمة لقائد أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي حول تطورات العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران عند الـ 19:30 بتوقيت بيروت

      وزارة الدفاع الإيرانية: عملية “الوعد الصادق 4” مستمرة حتى هزيمة العدو

      وزارة الدفاع الإيرانية: عملية “الوعد الصادق 4” مستمرة حتى هزيمة العدو