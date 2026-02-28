رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش: لقد ثبت بإن القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة تستخدم للاعتداء على مصالح شعوب منطقنا وزعزعة الاستقرار وعليها أن تغادر