    حزب الله: ما يجري اليوم هو تاكيد ان المشكلة لم تكن في البرنامج النووي بل في وجود دولة قوية في المنطقة تعتمد على نفسها

      صفارات الإنذار تدوي في وسط وشمال الأراضي المحتلة

      صفارات الانذار تدوي جنوب حيفا والجليل الاعلى والادنى

      حزب الله: هذا العدوان يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وهو استمرار لنهج الغطرسة والاستكبار في منطقتنا

