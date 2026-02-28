السبت   
    المؤتمر القومي العربي: ندين هذا العدوان وهذه الحرب الصهيونية الأمريكية على إيران، ويدعو كل أعضائه وفي عموم الساحات إلى القيام بأوسع التحركات الشعبية لإدانة هذا العدوان

      إعلام العدو: دوي انفجارات عنيفة ومتتالية في الدفعة الأخيرة من الصواريخ الإيرانية

      الخارجية الصينية: يجب احترام السيادة الوطنية لإيران وأمنها وسلامة أراضيها

      الإطار التنسيقي العراقي يدين العدوان الأميركي–الإسرائيلي على إيران ويدعو لوقف التصعيد فورًا

