    وزير الخارجية العماني : أشعر بالأسى لقد تم تقويض المفاوضات الجادة والفعّالة مرة أخرى ولا تخدم هذه الخطوة مصالح الولايات المتحدة

      مواضيع ذات صلة

      العلاقات العامة للحرس الثوري: تدمير الرادار الأمريكي “FP132” المستقر في قطر بشكل كامل

      التلفزيون الايراني: عدد الضحايا في المدرسة الابتدائية للبنات جراء الاعتداء الإسرائيلي في جنوب إيران ارتفع إلى 51 وأصيب 60 آخرون

      حماس: العدوان الصهيوني–الأمريكي على ايران استهداف مباشر للمنطقة بأسرها

