    عربي وإقليمي

    حماس: العدوان الصهيوني–الأمريكي على ايران استهداف مباشر للمنطقة بأسرها

      أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، “بأشدّ العبارات، العدوان الصهيوني الأمريكي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، مؤكدة أنّ “هذا العدوان الصهيوني–الأمريكي يُعدّ استهدافاً مباشراً للمنطقة بأسرها، واعتداءً على أمنها واستقرارها وسيادتها”.

      وفي الوقت الذي أكدت فيه الحركة تضامنها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة العدوان، دعت “الأمة العربية والإسلامية إلى الوحدة والتضامن لإفشال هذا العدوان وأهدافه الرامية إلى إعادة رسم المنطقة وفق تطلعات الاحتلال في إنشاء “إسرائيل الكبرى” على حساب الأراضي العربية والإسلامية ومصالح شعوبها”.

      المصدر: حماس

      العلاقات العامة للحرس الثوري: تدمير الرادار الأمريكي “FP132” المستقر في قطر بشكل كامل

      التلفزيون الايراني: عدد الضحايا في المدرسة الابتدائية للبنات جراء الاعتداء الإسرائيلي في جنوب إيران ارتفع إلى 51 وأصيب 60 آخرون

      وزير الخارجية العماني : أشعر بالأسى لقد تم تقويض المفاوضات الجادة والفعّالة مرة أخرى ولا تخدم هذه الخطوة مصالح الولايات المتحدة

