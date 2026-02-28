حماس: العدوان الصهيوني–الأمريكي على ايران استهداف مباشر للمنطقة بأسرها

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، “بأشدّ العبارات، العدوان الصهيوني الأمريكي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، مؤكدة أنّ “هذا العدوان الصهيوني–الأمريكي يُعدّ استهدافاً مباشراً للمنطقة بأسرها، واعتداءً على أمنها واستقرارها وسيادتها”.

وفي الوقت الذي أكدت فيه الحركة تضامنها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة العدوان، دعت “الأمة العربية والإسلامية إلى الوحدة والتضامن لإفشال هذا العدوان وأهدافه الرامية إلى إعادة رسم المنطقة وفق تطلعات الاحتلال في إنشاء “إسرائيل الكبرى” على حساب الأراضي العربية والإسلامية ومصالح شعوبها”.

المصدر: حماس