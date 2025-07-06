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انطلاق مراسم احياء ذكرى اليوم العاشر من محرم في المجلس المركزي الذي يقيمه حزب الله في مجمع سيّد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت والذي يختتم بالمسيرة العاشورائية