الأحد   
   06 07 2025   
   10 محرم 1447   
   بيروت 08:00
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    انطلاق مراسم احياء ذكرى اليوم العاشر من محرم في المجلس المركزي الذي يقيمه حزب الله في مجمع سيّد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت والذي يختتم بالمسيرة العاشورائية