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انتشال جثامين 5 شهداء، ولا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة “أبو شرخ” يضم ثلاث عائلات نازحة في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة