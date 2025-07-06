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   10 محرم 1447   
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    انتشال جثامين 5 شهداء، ولا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض جراء قصف الاحتلال منزلاً لعائلة “أبو شرخ” يضم ثلاث عائلات نازحة في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة