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   06 07 2025   
   10 محرم 1447   
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    شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال منزلين شمال مستشفى الرنتيسي بحي النصر ومحيط مستوصف الشيخ رضوان بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة