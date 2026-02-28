السبت   
    نيويورك تايمز عن مسؤولين: إدارة ترامب أرجأت إعلان مبيعات أسلحة لتايوان لتجنب إغضاب الصين قبل زيارة ترامب لبيكين

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال تقتحم ضاحية ذنابة شرق طولكرم

      زيلينسكي يبرر إلغاء الانتخابات: ليست أولوية للأوكرانيين

      شركة أنثروبيك: لن يغير أي قدر من الترهيب أو العقاب من جانب وزارة الحرب موقفنا بشأن المراقبة الداخلية الجماعية

