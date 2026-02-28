السبت   
    الوزير البوسعيدي: تحرص سلطنة عُمان على مواصلة مساعيها في دعم الحوار وتيسير التقارب بين الأطراف المعنية انطلاقًا من إيمانها بوجود حلول ملهمة لكل القضايا العالقة عبر الدبلوماسية والحوار

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الغارديان عن مذكرة لروبيو إلى سفراء أمريكا بالشرق الأوسط: يجب وقف التصريحات العلنية التي قد تؤجج التوترات

      الوزير البوسعيدي: نثمن الجهود الجادة التي بذلتها الأطراف المشاركة في هذه المفاوضات وما نتج عنها من أفكار وأطروحات خلاقة وبناءة أسهمت في تقريب وجهات النظر في سبيل التوصل إلى اتفاق مشرّف

      مراسل المنار: للمرة الثالثة محلقة اسرائيلية معادية من نوع  “كواد كوبتر” تلقي عبوات متفجرة في بلدة مركبا

