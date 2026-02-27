الجمعة   
   27 02 2026   
   9 رمضان 1447   
   بيروت 21:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    ترامب: لست راضيا عن سلوك إيران ولا يمكنها امتلاك أسلحة نووية وهناك مزيد من المحادثات يوم الجمعة المقبل

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مسارعة صهيونية لنعي نتائج مفاوضات جنيف

      مسارعة صهيونية لنعي نتائج مفاوضات جنيف

      عراقجي: تقدم إضافي في مفاوضات جنيف ومواصلة البحث في رفع العقوبات والملف النووي

      عراقجي: تقدم إضافي في مفاوضات جنيف ومواصلة البحث في رفع العقوبات والملف النووي

      النائب الحاج حسن يطعن باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص لمخالفات دستورية

      النائب الحاج حسن يطعن باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص لمخالفات دستورية