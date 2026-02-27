مراسل المنار: الجيش اللبناني استحدث 18 نقطة جديدة في المسالك المفترضة للتوغلات الإسرائيلية في بلدات حولا – مركبا – وادي هونين – تل النحاس – برج الملوك – الخيام – سرده – الوزاني – المجيدية – بسطره – كفرشوبا – يارين – الضهيرة – مروحين – البستان