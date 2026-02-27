الجمعة   
   27 02 2026   
   9 رمضان 1447   
   بيروت 20:08
    مراسل المنار: الجيش اللبناني استحدث 18 نقطة جديدة في المسالك المفترضة للتوغلات الإسرائيلية في بلدات حولا – مركبا – وادي هونين – تل النحاس – برج الملوك – الخيام – سرده – الوزاني – المجيدية – بسطره – كفرشوبا – يارين – الضهيرة – مروحين – البستان

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الحجار تلقى دعوة رسمية للمشاركة في “مؤتمر باريس”

      وليد جنبلاط: الحرب بين باكستان وأفغانستان قد تؤدي إلى نتائج غير متوقعة إذا لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي

      رسامني استقبل فضل الله ودرغام وجرى البحث بصيانة وتعبيد طرقات الضاحية الجنوبية

