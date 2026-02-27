الجمعة   
    مستشفيات غزة: 7 شهداء بنيران قوات الإحتلال في القطاع اليوم

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      تقرير مصور | تقارير استخباراتية تكذّب تحذيرات دونالد ترامب

      اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره العراقي اطلعه فيه على عملية المفاوضات النووية غير المباشرة والجانبان أكدا على أهمية مواصلة المشاورات بين دول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين

      تقرير مصور | خطاب توراتي في البيت الأبيض وتحريض إسرائيلي متجدد ضد طهران

