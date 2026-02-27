الجمعة   
   27 02 2026   
   9 رمضان 1447   
   بيروت 10:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    التحكم  المروري: الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي عيناتا – الارز، كفرذبيان، حدث – بعلبك، العاقورة، حدث – بعلبك، الهرمل، سير- الضنية، معاصر- الشوف، كفريا، تنورين – الفوقا وحدث – الجبة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      أوكرانيا تقصف بيلغورود وروسيا تُسقط مسيرات استهدفت موسكو

      أوكرانيا تقصف بيلغورود وروسيا تُسقط مسيرات استهدفت موسكو

      شهر رمضان.. كيف يمكن تعويض الامتناع عن الشرب طوال النهار؟

      شهر رمضان.. كيف يمكن تعويض الامتناع عن الشرب طوال النهار؟

      ارتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز

      ارتفاع سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز