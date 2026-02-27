الجمعة   
    الدول الإسلامية تطالب ترامب بالإيفاء بتعهداته بمنع “إسرائيل” من ضم الضفة الغربية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزير الخارجية الإيراني: يجب على أفغانستان وباكستان إدارة وحل الخلافات القائمة في إطار حسن الجوار وعبر الحوار

      قوات الاحتلال تواصل اقتحام بلدة بيت فوريك شرق نابلس منذ مساء أمس

      قوة راجلة كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم قرية بدرس غرب رام الله

