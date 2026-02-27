الجمعة   
   27 02 2026   
   9 رمضان 1447   
   بيروت 01:24
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصدر بمستشفى ناصر: 3 شهداء ومصابون في استهداف طائرة مسيرة لنقطة للشرطة على مفترق المسلخ في مواصي خانيونس

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      سي بي إس عن مسؤول بالبنتاغون: سنصنف شركة أنثروبيك خطرا على سلسلة التوريد إذا لم نتوصل لاتفاق بحلول مساء الجمعة

      سي بي إس عن مسؤول بالبنتاغون: سنصنف شركة أنثروبيك خطرا على سلسلة التوريد إذا لم نتوصل لاتفاق بحلول مساء الجمعة

      سي بي إس عن مسؤول بالبنتاغون: منحنا شركة أنثروبيك مهلة للاتفاق على استخدام نموذجها للذكاء الاصطناعي عسكريا

      سي بي إس عن مسؤول بالبنتاغون: منحنا شركة أنثروبيك مهلة للاتفاق على استخدام نموذجها للذكاء الاصطناعي عسكريا

      المتحدث باسم الحكومة الأفغانية: طائرات باكستانية قصفت 3 ولايات أفغانية دون تسجيل خسائر بشرية

      المتحدث باسم الحكومة الأفغانية: طائرات باكستانية قصفت 3 ولايات أفغانية دون تسجيل خسائر بشرية