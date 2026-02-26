الخميس
26 02 2026
8 رمضان 1447
عاجل
عراقجي: تم الاتفاق على أن تبدأ الفرق الفنية من يوم الاثنين في فيينا مناقشة القضايا الفنية ودراستها ومن المقرر عقد جولة جديدة من المفاوضات خلال أقل من أسبوع
26-02-2026 21:38 مساءً
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي: المفاوضات أحرزت تقدماً جيداً وكان اليوم أحد أكثر جولات المفاوضات جديةً وطولاً
21:36
اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بيت عوا جنوب الخليل بالضفة المحتلة
21:24
وزير الخارجية العماني: تمت مراعاة جميع الخطوط الحمر الإيرانية في المقترح الذي حمله الوفد الإيراني إلى جنيف وهو يشمل قضايا مرتبطة برفع العقوبات والاستثمارات والفرص الاقتصادية في إيران
21:08