الخميس   
   26 02 2026   
   8 رمضان 1447   
   بيروت 20:22
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: شهيد و29 جريحا هي الحصيلة النهائية للعدوان الإسرائيلي على البقاع

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسلنا: تواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش الباكستاني وحركة طالبان الافغانية على الحدود الباكستانية-الافغانية

      مراسلنا: تواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش الباكستاني وحركة طالبان الافغانية على الحدود الباكستانية-الافغانية

      الجيش اللبناني: توقيف شخص متورط في عملية خطف سوريين

      الجيش اللبناني: توقيف شخص متورط في عملية خطف سوريين

      مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الخميس في 26-2-2026

      مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الخميس في 26-2-2026