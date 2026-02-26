الخميس   
   26 02 2026   
   8 رمضان 1447   
   بيروت 20:22
    الجيش الافغاني يعلن البدء بهجمات على مواقع باكستانية على الحدود بين الجانبين والسيطرة على 15 نقطة عسكرية للجيش الباكستاني

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسلنا: تواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش الباكستاني وحركة طالبان الافغانية على الحدود الباكستانية-الافغانية

      الجيش اللبناني: توقيف شخص متورط في عملية خطف سوريين

      مراسل المنار: شهيد و29 جريحا هي الحصيلة النهائية للعدوان الإسرائيلي على البقاع

