السبت   
   05 07 2025   
   9 محرم 1447   
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    الشيخ يزبك: لن نتخلى عن حماية شعبنا… يا سيد شهداء الأمة لا نختار إلا السلة إذا خُيرنا بينها وبين الذلة ولا نموت إلا قاهرين ولا نحيا مقهورين