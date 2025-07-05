السبت   
   05 07 2025   
   9 محرم 1447   
   بيروت 22:40
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    الشيخ محمد يزبك: إننا مع شعبنا ونحن نقدر مواقف شعبنا وحاضرون ومستعدون ونلبي نداء الواجب إن نادى المنادي حي على الجهاد