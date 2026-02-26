الخميس   
   26 02 2026   
   8 رمضان 1447   
   بيروت 12:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    أ ف ب: بدء المحادثات غير المباشرة بين ايران والولايات المتحدة في جنيف

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      شمخاني: هذا المبدأ ينسجم مع فتوى القيادة الإيرانية والعقيدة الدفاعية للجمهورية الإسلامية التي تؤكد رفض إنتاج السلاح النووي

      شمخاني: هذا المبدأ ينسجم مع فتوى القيادة الإيرانية والعقيدة الدفاعية للجمهورية الإسلامية التي تؤكد رفض إنتاج السلاح النووي

      أمين مجلس الدفاع الأعلى الإيراني علي شمخاني: إذا كان جوهر المفاوضات هو عدم امتلاك إيران أسلحة نووية فإن اتفاقًا فوريًا متاح

      أمين مجلس الدفاع الأعلى الإيراني علي شمخاني: إذا كان جوهر المفاوضات هو عدم امتلاك إيران أسلحة نووية فإن اتفاقًا فوريًا متاح

      تقرير مصور | تصعيد اعتداءات المستوطنين في الضفة… إحراق مركبات وممتلكات فلسطينيين

      تقرير مصور | تصعيد اعتداءات المستوطنين في الضفة… إحراق مركبات وممتلكات فلسطينيين