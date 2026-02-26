الخميس   
   26 02 2026   
   8 رمضان 1447   
   بيروت 10:40
    وسائل اعلام إيرانية: وصول الوفد الإيراني المفاوض الى مبنى الممثلية العمانية في جنيف للمشاركة في المفاوضات

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي عرض على نظيره العماني بنوداً من اتفاق محتمل بشأن رفع العقوبات والملف النووي

      الضفة الغربية.. إصابة أربعة فلسطينيين في اعتداءات إسرائيلية بقرية الطبقة جنوب الخليل

      جولة جديدة من المحادثات النووية في جنيف

