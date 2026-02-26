الخميس   
   26 02 2026   
   8 رمضان 1447   
   بيروت 10:40
    عاجل

    وكالة الأنباء الإيرانية: عدم قبول واشنطن مقترح إيران سيؤكد عدم جديتها وأن دعوتها للدبلوماسية مجرد مناورة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الضفة الغربية.. إصابة أربعة فلسطينيين في اعتداءات إسرائيلية بقرية الطبقة جنوب الخليل

      جولة جديدة من المحادثات النووية في جنيف

      وزير المال ياسين جابر: التحسن في رفع الإيرادات العامة سيمكن من تحسين الرواتب والأجور التي تعمل عليها الدولة

