الجيش اللبناني: ما بين الساعة 9:00 والساعة 11:00 ستقوم وحدة من قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة مارون الراس – بنت جبيل