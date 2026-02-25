الخميس   
   26 02 2026   
   8 رمضان 1447   
   بيروت 00:35
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مستوطنون صهاينة من “الحريديم” يشعلون النيران ويغلقون أحد الشوارع بالقدس المحتلة خلال تظاهرة ضد التجنيد الإجباري في جيش الاحتلال الإسرائيلي

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      محامي الدفاع عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: واشنطن تمنع الحكومة الفنزويلية من دفع تكاليف التمثيل القانوني لمادورو

      محامي الدفاع عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: واشنطن تمنع الحكومة الفنزويلية من دفع تكاليف التمثيل القانوني لمادورو

      وسائل إعلام سورية: طيران الاحتلال الاسرائيلي يحلق في سماء محافظة درعا

      وسائل إعلام سورية: طيران الاحتلال الاسرائيلي يحلق في سماء محافظة درعا

      الجمعية الوطنية في فنزويلا تعلن أن المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب قدّم استقالته من منصبه

      الجمعية الوطنية في فنزويلا تعلن أن المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب قدّم استقالته من منصبه