الأربعاء   
   25 02 2026   
   7 رمضان 1447   
   بيروت 19:56
    عاجل

    قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت قرية الساوية جنوب نابلس بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      سلام: معاناة الناس أكبر من أي إنجاز

      عراقجي: من الممكن التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن

      اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم الجلزون شمال رام الله وسط الضفة المحتلة

