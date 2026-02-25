الأربعاء   
    مراسل المنار: جرافة للجيش اللبناني ترفع ساتراً ترابياً عند المسلك الذي تتقدم اليه دبابات العدو بالقرب من تل الحمامص

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اتحاد النقل البري يعلق تحركه الخميس بعد وعود بمساعدات مالية بقيمة 12 مليون ليرة لكل سائق عمومي شرعي مقابل عدم رفع التعرفة

      العدو يواصل خروقاته واعتداءاته على سيادة الدولة اللبنانية

      بزشكيان: لدينا آفاق جيدة في مجال المحادثات

